30 Grad sind zum Wochenstart erst einmal nicht in Sicht. Aber auch Regen ist eher Mangelware.

Offenbach (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt es zum Wochenstart sommerlich. Hitze mit Temperaturen über der 30-Grad-Marke ist dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge nicht in Sicht. Auch Regen ist am Anfang der Woche nicht zu erwarten. Der Montag werde heiter bis wolkig mit maximal 26 Grad.

Am Dienstag ändere sich am Wetter nichts. Es werde heiter, teils sonnig und es bleibe wieder niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen erneut bei maximal 26 Grad. Am Mittwoch werde es im Norden wolkig, sonst bleibe es bei maximal 27 Grad heiter. Regen könne es allenfalls zwischen Eifel und Westerwald geben.