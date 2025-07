Barweiler (dpa/lrs) – Die Menschen im Rheinland-Pfalz und im Saarland dürfen sich auf sommerliches Wetter freuen – bevor es am Wochenende ungemütlich wird.

Am Donnerstag liegen die Temperaturen zwischen 23 und 27 Grad, in höheren Lagen um die 21 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Manchmal schieben sich demnach vereinzelte Wolken vor die Sonne, es bleibt jedoch trocken. In der Nacht zum Freitag kühlt es, laut DWD, etwas ab, vereinzelt kann es Dunst oder Nebel geben. Am Freitag selbst bleibt es so trocken und warm wie am Tag zuvor.

Auch am Wochenende gibt es viel Sonne, teils ist es bewölkt. Dabei liegen die Temperaturen zwischen 23 und 29 Grad. Erste Schauer kann es am Samstag im Westerwald geben, am Sonntag gibt es dann im Laufe des Tages, laut DWD, örtliche Schauer und Gewitter.