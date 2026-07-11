Hochsommerliche Temperaturen und viel Sonne. In Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet der Deutsche Wetterdienst heiteres Wetter. Nicht nur am Wochenende.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Wochenende wird sonnig und heiß in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die Temperaturen steigen heute auf 29 bis 34 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Im Saarland und in der Vorderpfalz kann es bis zu 36 Grad heiß werden. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost.

Die Nacht zum Sonntag kühlt angenehm ab auf 13 bis 19 Grad. Es gibt kaum Wolken und keinen Niederschlag. Auch der Sonntag wird sonnig, trocken – und heiß.

Die Temperaturen klettern auf 29 bis 34 Grad, schreibt der DWD. Im Südwesten sind aber auch wieder bis zu 36 Grad möglich. Auch die Nacht zum Montag bleibt klar und trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 15 bis 20 Grad.

Und der Hochsommer geht weiter: Am Montag kann es bis zu 37 Grad heiß werden. Ab dem Nachmittag sind einzelne Hitzegewitter nicht ausgeschlossen.