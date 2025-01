Sommerflugplan am Flughafen Hahn soll ausgeweitet werden

Schon 2024 ist am Flughafen Hahn in Infrastruktur investiert worden. 2025 soll es bei den Sicherheitskontrollen Verbesserungen geben. Reisende können sich auf mehr Auswahl freuen.

Lautzenhausen (dpa/lrs) – Der Hunsrück-Flughafen Hahn will den Sommerflugplan weiter ausbauen. «Der Sommerflugplan wird auch nächstes Jahr noch weiter steigen», sagte Geschäftsführer Rüdiger Franke der Deutschen Presse-Agentur. «Wir werden alleine im Sommer schon 140 Flüge in der Woche bekommen. Das ist schon mehr, als wir in den letzten Jahren hatten.»

Es sollen sowohl neue Ziele hinzukommen, als auch bestehende Ziele öfter angeflogen werden, sagte Franke. «Palma zum Beispiel ist ja immer ein Renner und das wird noch mal aufgestockt. Das sind dann zwölf statt zehn Flüge in der Woche.»

Sicherheitskontrolle zentralisieren

Begleitet werden soll das steigende Angebot mit Investitionen in die Abläufe. «Wir werden die Sicherheitskontrolle zentralisieren und das wird die Passagierabläufe verbessern», erklärte Franke. «Das wiederum wird uns bei künftigen Passagiersteigerungen sehr zugutekommen.» Das erfolge über die nächsten acht bis zwölf Monate während des laufenden Betriebes.

Außerdem sei geplant, Abflug und Ankunft zu trennen. Dadurch sollen die Passagierströme effizienter werden und auch die Wartezeiten für Passagiere gering gehalten werden.

Equipment und Infrastruktur

Bereits seit der Übernahme durch die Triwo AG seien einige Arbeiten am Hunsrück-Flughafen erfolgt. «Es war für uns sehr wichtig, dass das Equipment einigermaßen auf Vordermann gebracht wird und natürlich die Infrastruktur, die ja doch in die Jahre gekommen war», sagte der Geschäftsführer. «Auch hier wurde in den letzten Jahren so gut wie nichts mehr investiert.»

Teile des Terminals seien bereits saniert und neue Shops etabliert worden. Außerdem sei in neue Elektro-, Feuerwehr- und Winterdienstfahrzeuge investiert worden. «Wir haben jetzt ein Vorfeld neu saniert mit insgesamt sechs neuen Vorfeldpositionen, sodass wir insgesamt Platz für elf Passagierflugzeuge haben», sagte Franke.