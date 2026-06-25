Tragödie bei der Ausbildung: Ein Soldat wird von einem Geländewagen überrollt. Was bislang zum Unglück auf einem Truppenübungsplatz in Rheinland-Pfalz bekannt ist.

Idar-Oberstein (dpa) – Ein Berufssoldat ist bei einem Verkehrsunfall auf dem Truppenübungsplatz Baumholder in Rheinland-Pfalz ums Leben gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gehe man davon aus, dass sich ein zuvor abgestellter Geländewagen in Bewegung setzte und den 62 Jahre alten Mann überrollte, sagte ein Sprecher der Artillerieschule Idar-Oberstein. Zuvor hatte die «Rhein-Zeitung» darüber berichtet.

Der Offizier sei bei dem Unfall am Dienstagnachmittag so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb, sagte der Sprecher. Nähere Angaben zu dem Unfallhergang könne man nicht machen. Die Ermittlungen liefen im engen Schulterschluss mit der Kriminalpolizei.

Der Soldat sei im Zuge einer Ausbildung vor Ort gewesen. Er gehörte zur Artillerieschule Idar-Oberstein (Kreis Birkenfeld). Der Todesfall gehe den Kameraden «extrem nahe».

Idar-Oberstein ist die zentrale Ausbildungsstätte der Bundeswehr für die Artillerietruppen. Die 1956 gegründete Einrichtung bildet Offiziere, Anwärter und Unteroffiziere in verschiedenen Lehrgängen aus.

Die Ermittlungen dauerten an, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach. Aktuell gebe es keine richtungsweisenden neuen Erkenntnisse.