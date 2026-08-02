Auf Höhe von Campingplatz
Sog von Frachtschiff erfasst Schwimmer
Notarzt und Rettungswagen
Zu dem Rettungseinsatz kam es am Samstagabend. (Symbolbild)
Julian Stratenschulte. DPA

Nach Meldungen über einen möglichen Unfall suchen Einsatzkräfte am Rhein nach einem Mann. Schließlich werden sie fündig.

Lesezeit 1 Minute

Boppard (dpa/lrs) – Zu einem größeren Rettungseinsatz ist es am Rhein unweit von Boppard gekommen. Wie die Polizei mitteilte, waren am Samstagabend mehrere Meldungen eingegangen, dass ein Schwimmer möglicherweise von einem Frachtschiff erfasst worden sei und auf Höhe des Campingplatzes Sonneneck vermisst werde.

«Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte begaben sich unverzüglich auf die Suche», hieß es. Schließlich sei der Mann unverletzt von der Feuerwehr am Ufer sitzend entdeckt worden. Nach ersten Ermittlungen war der 28-Jährige durch den Sog eines Frachtschiffs in die Mitte der Fahrrinne und in Fließrichtung mitgezogen worden. Etwa einen Kilometer weiter gelang es ihm dann, ans Ufer zu schwimmen.

© dpa-infocom, dpa:260802-930-473162/1

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