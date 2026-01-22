Mainz 05 setzt im Abstiegskampf auf einen Bundesliga-Rückkehrer. Der Österreicher Stefan Posch kommt aus Italien und soll laut Sportdirektor Niko Bungert direkt die Verteidigung stabilisieren.

Mainz (dpa) - Der FSV Mainz 05 hat Abwehrspieler Stefan Posch ausgeliehen. Der österreichische Fußball-Nationalspieler schließt sich bis zum Saisonende den abstiegsgefährdeten Rheinhessen an, wie der Bundesligist mitteilte. Posch steht beim italienischen Erstligisten FC Bologna unter Vertrag, zuletzt spielte der 28-Jährige aber auf Leihbasis für den Ligarivalen Como 1907.

Zu den finanziellen Modalitäten machten die Vereine keine Angaben. Laut dem Pay-TV-Sender Sky besitzen die Mainzer auch keine Kaufoption für Posch.

Von 2015 bis 2022 bei Hoffenheim

«Er hat seine Qualität sowohl in der Bundesliga als auch auf internationaler Bühne bereits nachgewiesen und ist mit seinen Eigenschaften exakt die Soforthilfe für die Defensive, die wir für die Rückrunde gesucht haben», sagte Sportdirektor Niko Bungert.

Posch, der auf eine WM-Teilnahme im kommenden Sommer hofft, kennt die Bundesliga bereits. Der Innenverteidiger spielte von 2015 bis 2022 erst im Nachwuchsbereich und dann bei den Profis für die TSG 1899 Hoffenheim, ehe es ihn nach Italien zog. Für die Kraichgauer kam Posch auf 126 Pflichtspiele.