Eine falsch gesicherte Couch fällt von einem Anhänger im Landkreis Germersheim. Die Polizei greift ein – und packt mit an.

Jockgrim (dpa/lrs) – Ein 55-jähriger Autofahrer hat auf der Bundesstraße 9 bei Jockgrim (Landkreis Germersheim) eine Couch verloren, die von seinem Anhänger gefallen ist. Das Paket mit dem Sofa sei am Samstagmittag vom Anhänger gefallen, weil es nicht richtig gesichert war, teilte die Polizei mit. Die Polizeibeamten hätten dem 55-Jährigen geholfen, das Sofa wieder auf den Anhänger zu laden und richtig zu sichern.

Gegen den Mann sei ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Ladungsverstoßes eingeleitet worden. Andere Verkehrsteilnehmer seien durch den Zwischenfall nicht gefährdet worden.