Filmpreis
Sönke Wortmann übernimmt Juryvorsitz bei Rohrbach-Filmpreis
Filmregisseur Sönke Wortmann
Wortmann ist Juryvorsitzender des Günter Rohrbach Filmpreises 2026
Rolf Vennenbernd. DPA

Der Günter Rohrbach Filmpreis wird seit 2011 vergeben. Nun steht fest, wer in diesem Jahr die Jury leitet.

Lesezeit 1 Minute

Neunkirchen (dpa) - Filmregisseur Sönke Wortmann übernimmt den Juryvorsitz beim diesjährigen Günter Rohrbach Filmpreis. Er folgt auf Film- und Fernsehregisseur Dominik Graf, der im vergangenen Jahr Juryvorsitzender war, wie die Günter Rohrbach Filmpreis Stiftung und die Stadt Neunkirchen im Saarland mitteilten.

Man freue sich, Wortmann gewonnen zu haben: Er gelte «als einer der erfolgreichsten deutschen Regisseure der Gegenwart». Er habe mit seinen Filmen das deutsche Kino nachhaltig geprägt, hieß es.

Der Filmpreis soll am 6. November in Neunkirchen verliehen werden. Am Wettbewerb können deutschsprachige Kino- und Fernsehfilme mit einer Länge von mindestens 80 Minuten teilnehmen, in denen es um das Thema Arbeitswelt und Gesellschaft geht. Bis Ende Juli könnten Filme für den Wettbewerb eingereicht werden, hieß es.

Zum 16. Mal vergibt die Günter Rohrbach Filmpreis Stiftung in Zusammenarbeit mit der Stadt Neunkirchen den Preis in diesem Jahr. Mit ihm erinnert sie an den am 23. Oktober 1928 in Neunkirchen geborenen Filmproduzenten Günter Rohrbach («Das Boot», «Die unendliche Geschichte»). Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert.

© dpa-infocom, dpa:260720-930-410922/2

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