Bald geht in Rheinland-Pfalz die Schule wieder los. Für viele Kinder dauert der Weg dorthin nicht allzu lang, wie eine Auswertung des Statistischen Landesamts zeigt.

Bad Ems (dpa/lrs) – Mehr als ein Drittel der Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz kommt in unter zehn Minuten von der Haustür bis zur Schule. Das hat das Statistische Landesamt in Bad Ems auf Grundlage der Mikrozensus-Ergebnisse von 2024 ermittelt. Für 87 Prozent der Kinder und Jugendlichen dauerte der Schulweg demnach immerhin weniger als 30 Minuten. Zwischen 30 und 60 Minuten waren den Angaben zufolge hingegen nur gut zwölf Prozent unterwegs.

Kleinere Gemeinden – weitere Wege

In kleineren Gemeinden ist der Weg aber tendenziell länger: In Gemeinden mit weniger als 20.000 Einwohnern musste laut der Mitteilung etwas über die Hälfte der Schülerinnen und Schüler über fünf Kilometer zur Schule zurücklegen. So weit hatte es in Gemeinden mit 20.000 bis 100.000 Einwohnern demnach nur etwa ein Viertel der Kinder und Jugendlichen.

Öffentliche Verkehrsmittel waren besonders wichtig: Etwa die Hälfte der Schülerinnen und Schüler nutzte sie 2024 für den Schulweg, wobei besonders viele mit dem Bus unterwegs waren, so das Statistische Landesamt. Auch zu Fuß oder mit dem Rad gelangten viele zum Unterricht (35 Prozent), während nur 13 Prozent mit dem Auto fuhren. Die Daten beruhen auf Selbstauskünften der Befragten.