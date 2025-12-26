So viele Schreiben wie nie – Nikolauspostamt meldet Rekord

Knapp 35.800 Briefe von Kindern wurden in diesem Jahr beantwortet. Einige kamen von ganz weit her.

St. Nikolaus (dpa) – Nie war das ehrenamtliche Nikolauspostamt im saarländischen St. Nikolaus fleißiger als in diesem Jahr. Insgesamt wurden 35.789 Kinderbriefe beantwortet und damit noch einmal über 2.100 mehr als beim bisherigen Höchststand im vergangenen Jahr, wie die Briefaktion mitteilte. So ganz überraschend kommt das nicht, zählt das Nikolauspostamt seit diesem Jahr zum immateriellen Kulturerbe Deutschlands.

Zuständig für die Antworten waren demnach zwischen dem 17. November und dem 24. Dezember 50 ehrenamtliche Helfer und Helferinnen. Jedes Antwortkuvert bekam eine Weihnachtsbriefmarke und einen Nikolaus-Sonderstempel. Rund 32.500 und damit knapp 91 Prozent der Sendungen blieben in Deutschland, der Rest ging ins Ausland.

Zwei neue Länder kamen hinzu

Innerhalb Deutschlands entfiel mit rund 10.000 Sendungen der Löwenanteil auf das Postleitzahlgebiet 6, zu dem auch das Saarland und damit die direkte Umgebung des Nikolauspostamtes gehört. Im Ausland landeten Briefe in 46 Ländern. 26 davon in Europa, 15 in Asien, 2 in Amerika und Australien und 1 in Afrika.

Mit allein 726 ausländischen Kinderbriefen lag Taiwan ganz vorn, gefolgt von Frankreich (426) und China (384). Zum ersten Mal kamen in diesem Jahr je ein Brief aus Armenien und Usbekistan. Antwortschreiben des Nikolaus wurden den Angaben zufolge in die Sprachen Chinesisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Ukrainisch und Ungarisch übersetzt.

Kinder schreiben seit nunmehr fast 60 Jahren an den Nikolaus in dem kleinen saarländischen Ort in der Gemeinde Großrosseln nahe der französischen Grenze. Eine Partnerschaft mit der Deutschen Post besteht seit 1967. Insgesamt gibt es bundesweit sieben Weihnachtspostämter, an die Kinder ihre Briefe an den Weihnachtsmann, das Christkind oder den Nikolaus schicken können.