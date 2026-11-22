Wie viel Zeit müssen Mieterinnen und Mieter auf der Arbeit verbringen, um sich das Wohnen leisten zu können? Forschende haben das ausgerechnet - auch für das Saarland.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Deutlich weniger Arbeitszeit als noch vor gut 20 Jahren müssen die Menschen im Saarland für ihre Miete im Schnitt auf der Arbeit verbringen. Das ist das Ergebnis von Berechnungen, die Forschende von Ifo Dresden und dem Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) angestellt haben. Sie haben unter anderem untersucht, wie viel Arbeitszeit nötig ist, um die Miete für einen Quadratmeter Wohnfläche für einen Monat zu decken.

Rund 21 Minuten 10 Sekunden waren es 2024 im Durchschnitt der saarländischen Landkreise. Die gute Nachricht für Mieterinnen und Mieter: Das sind fast dreieinhalb Minuten weniger als noch 2004. Hochgerechnet auf eine Wohnung mit einer Größe von 70 Quadratmetern bedeutet das beinahe vier Stunden weniger Arbeitszeit.

Der günstigste Landkreis – und der teuerste

Besonders kurz muss im Landkreis Neunkirchen gearbeitet werden, wenn es nach den Ergebnissen der Forschenden geht. Knapp über 18 Minuten reichten dort 2024 für einen Quadratmeter Wohnfläche aus. Und: Obwohl der Wert 2004 noch in etwa gleichauf mit denen der meisten anderen saarländischen Landkreisen war, hat Neunkirchen seitdem die deutlichste Veränderung verzeichnet. Rund 6 Minuten und 39 Sekunden günstiger ist der Quadratmeter dort geworden.

In den übrigen Landkreisen lag der Arbeitsaufwand pro Quadratmeter 2024 bei etwa 21 bis 21,5 Minuten – mit einer Ausnahme: Im Landkreis Merzig-Wadern ist er mit rund 23,5 Minuten teurer. Das ist fast genau derselbe Wert wie noch 2004.

So sieht es für Käufer aus

Neben Mieten haben die Forschenden auch die Kaufpreise für Eigentumswohnungen untersucht. Hier ist der Trend sogar noch deutlicher: Musste man 2004 im Landkreis-Schnitt noch rund 6.000 Minuten arbeiten, um sich einen Quadratmeter leisten zu können, waren es 2024 unter 4.800 Minuten.

In allen Landkreisen ist der zeitliche Arbeitsaufwand pro Quadratmeter seit 2004 deutlich gesunken. Wie beim Mieten blieb er im Landkreis Merzig-Wadern mit fast 6.100 Minuten zuletzt allerdings am höchsten. Im Landkreis Neunkirchen war der Quadratmeter in Sachen Arbeitszeit nur etwa halb so teuer.

Basis der Berechnungen waren Miet- und Kaufpreise aus einem Informationssystem der zur Scout24 Gruppe gehörenden Bulwiengesa. Bei Mieten wurden Wiedervermietungswerte für Wohnungen angesetzt, beim Kauf Wiederverkaufswerte für Wohnungen. Bei den Löhnen errechneten die Wissenschaftler Nettowerte. Basis war dabei eine unverheiratete Person ohne Kinder.