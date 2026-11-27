Krimifans freuen sich: Das Festival «Tatort Eifel» kommt 2027 zurück. Wie das Programm um Mord und Totschlag aussieht - und Besucher zu Ermittlern werden.

Daun (dpa/lrs) - Exklusive Filmpremieren, Krimi-Lesungen, Hörspiel und Ermittlungen mit einem Profiler: Nach fünf Jahren Pause kehrt das Krimifestival «Tatort Eifel» vom 18. bis 25. April 2027 mit einem bunten Programm zurück. Die Vulkaneifel solle wieder zum Treffpunkt der deutschsprachigen Krimi-, Film- und Fernsehszene werden, teilte die GesundLand Vulkaneifel als neue Veranstalterin mit. Der Vorverkauf hat begonnen.

Zu den Highlights des Publikumsprogramms zählen die SWR-Premiere «Wir 4 und der Tote im Kloster» sowie die Premiere der neuen ZDF-Krimireihe «Eifeltod - Das Mädchen im Hohen Venn». Eine kriminalistische Lesung mit Tatort-Schauspielerin Barbara Philipp steht im Programm sowie ein SWR1-Live-Podast «Tür an Tür mit einem Profiler», bei dem das Publikum zum Ermittlerteam wird.

Auch wieder Fachprogramm für Film- und Fernsehbranche

Seit seiner Gründung 2002 hatte sich «Tatort Eifel» zu einem der bekanntesten Krimifestivals Deutschlands entwickelt. Zuletzt ging es im September 2022 zum elften Mal unter der Ägide des Kreises Vulkaneifel über die Bühne. Neben dem bunten Programm für jedermann gibt es auch wieder ein Fachprogramm für Film- und Fernsehschaffende.

Die Landesregierung begrüße die Wiederaufnahme von «Tatort Eifel», sagte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) als Schirmherr des Festivals in Daun. «Rheinland-Pfalz soll nicht nur ein Land sein, in dem gute Krimis spielen. Es soll auch ein Land sein, in dem gute Kulturprojekte eine Zukunft haben.» Das Land unterstützt die Reihe mit 100.000 Euro.

Bekannte Namen in der «Roland»-Filmpreis-Jury

Der «Roland»-Filmpreis wird bei einer Gala vergeben. Er soll Produktionen und Persönlichkeiten würdigen, die dem Kriminalfilm frisch Impulse geben. In der Jury sitzen unter anderem Schauspieler Dietmar Bär, Regisseurin Isa Prahl und SWR-Intendant Kai Gniffke.

Der Ehrenpreis ist nach dem Hamburger Krimiregisseur Jürgen Roland (1925-2007) benannt. Bisherige Preisträger des «Roland» sind unter anderem die Schauspieler Götz George, Matthias Brandt und Senta Berger.

Unter neuer Trägerschaft sind auch der Kurzfilmwettbewerb und der Jugendpreis wieder am Start. «Wir bauen auf einem starken Fundament auf: Premieren, "Roland"-Filmpreis und ein Fachprogramm, das in Deutschland einmalig ist», sagte Vera Esch als Geschäftsführerin der GesundLand Vulkaneifel, der Tourismusorganisation der Vulkaneifel.

Sie will das Festival noch stärker in der Region verankern. Das Fachprogramm rund um Künstliche Intelligenz, Mikrodramen und den Wandel der Film- und Fernsehlandschaft soll im Februar 2027 vorgestellt werden. Der Vulkaneifelkreis beteiligt sich mit 100.000 Euro an dem Festival.