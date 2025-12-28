«Skandinavienluft» kommt nach Rheinland-Pfalz und Saarland

Endspurt 2025: Nach Sonne kann es in den kommenden Tagen noch einmal bewölkt werden. Meist bleibt es aber trocken. Auch an Silvester?

Offenbach/Mainz (dpa/lrs) – Zum Start der neuen Woche wechseln sich Sonne und Wolken in Rheinland-Pfalz und im Saarland ab. Nach einem sonnigen Sonntag starte auch der Montag freundlich, teilte der Deutsche Wetterdienst auf seiner Homepage mit. Im Tagesverlauf werde es jedoch zunehmend bewölkt bis bedeckt am Himmel. Nur vom Saarland bis zur Pfalz bleibe es ganztägig sonnig. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen null und vier Grad.

«Am Rande eines umfangreichen Hochs mit Schwerpunkt über dem Nordostatlantik fließt mit einer nördlichen Strömung zunehmend trockene und kalte Skandinavienluft nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland», schreibt der Wetterdienst.

Am Dienstag bleibt es wechselnd bewölkt, es könne auch sonnige Abschnitte geben. Die Temperaturen liegen zwischen zwei und vier Grad.

Am Silvestertag kann es laut Vorhersage zufolge zeitweise zu leichtem Regen oder Sprühregen kommen. Die Temperaturen liegen zwischen einem und vier Grad.