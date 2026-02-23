Nach einem milden und verregneten Wochenende werden wieder steigende Wasserstände gemeldet. Zur Wochenmitte soll sich die Situation an Mosel, Rhein und Nahe aber entspannen.

Koblenz/Trier (dpa/lrs) – Nach erneut steigenden Wasserständen in Rheinland-Pfalz ist in den nächsten Tagen mit einer Entspannung der Lage an Bächen und Flüssen zu rechnen. Wie die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz mitteilte, soll der Pegelstand der Nahe bereits im Tagesverlauf sinken, an Mosel und Mittelrhein sollen die Wasserstände zur Wochenmitte fallen. Tauwetter und Niederschläge hatten zuletzt zu anschwellenden Fließgewässern geführt.

Für den Bereich der Mosel bis Koblenz verzeichnet das länderübergreifende Hochwasserportal derzeit eine Warnung vor mäßiger Hochwassergefahr, es könne zu Ausuferungen und einer erhöhten Strömung kommen. Am Pegel Trier sei im Verlauf des Tages mit einem Höchststand von bis zu 6,40 Metern zu rechnen. Bereits am Morgen war laut Hochwasservorhersagezentrale die Meldehöhe von sechs Metern überschritten worden. Im Laufe des Dienstags sollen die Pegelstände an der Mosel fallen.

Entwarnung für die kommenden Tage

Für den gesamten Mittelrhein hatte die Hochwasservorhersagezentrale zuletzt steigende Wasserstände gemeldet. Auch hier liegt von Koblenz bis zur nordrhein-westfälischen Grenze bei Remagen eine mäßige Hochwassergefahr vor. In Koblenz liege die Meldehöhe bei fünf Metern, dort werde der Höchststand im Bereich von 5,30 bis 5,50 Meter für Dienstagvormittag erwartet. Auch werden «mindestens über die nächsten Tage» fallende Wasserstände prognostiziert.

Entwarnung gibt das Hochwasserportal der Länder für die Region der oberen Sieg und die nördlichen Zuflüsse der Lahn.

Abklingende Niederschläge in Rheinland-Pfalz

Vereinzelte Niederschläge am Montag und Dienstag klingen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zur Wochenmitte hin ab. Der Mittwoch bringt nach Auflösung von Nebel heiteres bis sonniges und regenfreies Wetter. Mit bis zu 17 Grad am Dienstag erwarten die Meteorologen ungewöhnlich milde Temperaturen.