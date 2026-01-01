Silvesternacht in Rheinland-Pfalz überwiegend friedlich

Es gab zwar einzelne Brände und Streitereien – die meisten Menschen in Rheinland-Pfalz feierten laut Polizei aber entspannt ins neue Jahr.

Mainz/Koblenz/Trier (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz haben Silvester überwiegend friedlich gefeiert. Das ergab eine dpa-Umfrage unter den fünf Polizeipräsidien. Es habe normaler Trubel geherrscht, aber es sei nichts Besonderes passiert, sagte ein Polizeisprecher in Kaiserslautern. Einsatzkräfte mussten lediglich zu vereinzelten alkoholbedingten Streitigkeiten und Körperverletzungen ausrücken. Schwer verletzt worden sei niemand.

Zudem kam es in der Westpfalz zu mehreren kleineren Bränden, die durch Feuerwerkskörper verursacht wurden. Auch hier wurden nach Angaben des Polizeipräsidiums Kaiserslautern keine Menschen verletzt.

In Mainz gab es nach Abgaben des Polizeipräsidiums mehrere Brände und die «ein oder andere Auseinandersetzung». Es sei insgesamt ein «normales Silvesteraufkommen» registriert worden.

Sprecher der Polizei in Trier und Koblenz sprachen von einer eher ruhigen Silvesternacht. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen teilte mit: «Es kam in der Silvesternacht zu keinen besonderen Vorkommnissen. Der Großteil der Bürgerinnen und Bürger feierte friedlich den Jahreswechsel.»