Siebenstelliger Schaden nach Brand in Fabrik

Landau (dpa/lrs) – Ein Feuer in einer Fabrik in Landau hat einen Schaden im siebenstelligen Bereich verursacht. Am frühen Morgen war zunächst eine Arbeitsmaschine in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen hätten sich über die Fassade bis zum Dach der Werkshalle ausgebreitet.

Bei dem Versuch, den Brand zu löschen, wurde nach Polizeiangaben ein Mitarbeiter der Firma verletzt. Er kam mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Eine Gefahr für Anwohner habe wegen des Feuers nicht bestanden. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.