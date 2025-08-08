Ein Mann soll ein Mädchen zu einem Reitplatz gelockt und missbraucht haben. Ein Täter ist noch nicht gefunden. Die Polizei befragt die Bevölkerung - und bittet um Speichelproben.

Oberdürenbach (dpa/lrs) – Eine großangelegte Ermittlungsaktion zum mutmaßlichen sexuellen Missbrauch einer Siebenjährigen im Landkreis Ahrweiler ist laut Polizei von der Bevölkerung positiv angenommen worden. Zahlreiche Zeugen machten Aussagen, wie ein Sprecher sagte. Viele Menschen seien auch von sich aus auf die Ermittler zugegangen, um Speichelproben abzugeben.

Die neuen Zeugenaussagen und Speichelproben würden ausgewertet, so der Sprecher. Wie viele das sind, gab die Polizei nicht bekannt.

Ein siebenjähriges Mädchen soll im Juni in Oberdürenbach (Landkreis Ahrweiler) von einem Mann angesprochen und zu einem nahegelegenen Reitplatz gelockt worden sein. Das Mädchen sei körperlich unverletzt, hieß es damals. Nach ersten Ermittlungen hatte sich kein Täter identifizieren lassen. Die Ergebnisse der Aktion sollen nun dabei helfen.