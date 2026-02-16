Starker Schneefall hat zu mehreren Unfällen geführt. Sieben Menschen sind leicht verletzt worden. Das Wetter machte auch den Einsatzkräften Probleme.

Rengsdorf (dpa/lrs) – Auf einer Bundesstraße bei Rengsdorf im nördlichen Rheinland-Pfalz sind auf schneeglatter Fahrbahn nacheinander sechs Autos ins Schleudern geraten. Sieben Menschen wurden bei den Unfällen am Sonntagabend leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Es habe starken Schneefall gegeben.

Die Autos seien hinter einem Tunnel ineinander und in Schutzplanken geprallt, hieß es. «Aufgrund der schneeglatten Fahrbahn konnten die Einsatzkräfte teilweise erst nach Räumen der Fahrbahn durch den Winterdienst der Straßenmeisterei an die Unfallstelle gelangen», schrieb die Polizei.