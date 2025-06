Sieben Verletzte bei Reizgas-Alarm an Schule

Großeinsatz an einer Trier Schule: Als mehrere Schüler über Atemwegsreizungen klagen, rücken Feuerwehr und Rettungsdienst an. Die Ursache ist unklar.

Trier (dpa/lrs) – Bei einem Reizgas-Alarm an einer Schule in Trier sind sieben Personen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Stadt alarmierte die Schule die Feuerwehr am Morgen, nachdem Schüler über gereizte Atemwege geklagt hatten.

Die angerückte Feuerwehr habe daher das Gebäude nach dem unbekannten Reizstoff untersucht. Dafür wurden Lehrer und Schüler zwischenzeitlich evakuiert. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Polizei ermittelt nun die Ursache der Atemwegsreizungen, wie es heißt.