Sieben Verletzte bei Frontalcrash im Kreis Kusel

Noch ist unklar, wie schwer die Verletzungen der Beteiligten sind. Bei einem Unfall bei Waldmohr waren am Mittag auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.

Waldmohr (dpa) – Sieben Menschen sind am Mittag bei einem Unfall mit zwei Autos im Landkreis Kusel verletzt worden. Wie es zu dem Crash auf der Landstraße zwischen Waldmohr und Schönenberg-Kübelberg kommen konnte, ist noch klar. Auch könnten noch keine Angaben dazu gemacht werden, wie schwer die Beteiligten verletzt seien, hieß es von der Polizei.

Zwei Rettungshubschrauber seien im Einsatz gewesen. Ein Mensch habe von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Auto befreit werden müssen. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären.