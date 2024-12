Sieben Lotto-Millionäre in Rheinland-Pfalz 2024

Mainz (dpa/lrs) – Die Chance beim Lottospielen zu einem Vermögen zu kommen, ist statistisch gesehen minimal – doch sieben Menschen in Rheinland-Pfalz hatten Glück und durften sich in diesem Jahr über Gewinne in Millionenhöhe freuen. Insgesamt gewannen 59 Spieler 100.000 Euro oder mehr. Einer der Glücklichen sorgte für besonders viel Aufregung – und das am Nikolaustag.

Spieler knackte 60 Millionen Eurojackpot

Mit einem Einsatz von nur 8 Euro hat ein Spieler aus dem Raum Mainz am 6. Dezember 60 Millionen Euro im Eurojackpot gewonnen. Er teilte sich den Gesamtgewinn von 120 Millionen Euro mit einem Spieler aus Nordrhein-Westfalen. Der Gewinn in Höhe von 60 Millionen Euro ist der zweithöchste in der Geschichte von Rheinland-Pfalz, wie die Lotto-Gesellschaft berichtete. Der Landesrekord für das Bundesland liegt bei 63,2 Millionen Euro und wurde im Februar 2019 von einem Tipper aus der Südpfalz geholt.

Mit viel Abstand lag der zweithöchste Gewinn 2024 bei knapp 3 Millionen Euro. Ein Tipper oder eine Tipperin aus dem Kreis Bad Kreuznach sicherte sich diesen mit sechs richtigen Zahlen und einem Einsatz von 41,60 Euro. Zum Gewinn des Jackpots habe nur noch die richtige Superzahl gefehlt.

Mehr Lottogewinner als im Vorjahr

Über den dritthöchsten Gewinn 2024 durfte sich ein Mann aus Rheinhessen freuen. Er erhielt im März 1,47 Millionen Euro, wie Lotto Rheinland-Pfalz mitteilte. Eingesetzt worden seien mit einem Mehrwochenschein 97,80 Euro.

Im Vergleich zu 2023 fällt die Bilanz der Glückspilze in diesem Jahr insgesamt etwas höher aus. Damals lagen nur 55 der Gewinne jenseits der 100.000 Euro.