Sexarbeiterin von Unbekanntem schwer verletzt

Eine 23-Jährige wird nach einem brutalen Angriff bewusstlos gefunden. Wer ist der Unbekannte mit den lockigen Haaren? Die Polizei bittet um Hinweise.

Fließem (dpa/lrs) – Ein unbekannter Mann hat eine Sexarbeiterin auf einem Mitfahrerparkplatz bei Fließem (Eifelkreis Bitburg-Prüm) schwer verletzt. Zuvor habe der Mann die Dienstleistungen der 23-jährigen Frau in Anspruch genommen, teilte die Polizei mit. Die Staatsanwaltschaft stufe die Tat von Sonntagnachmittag als versuchte Tötung ein.

Ein Zeuge habe die Frau wenig später bewusstlos auf dem Parkplatz gefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Mann soll etwa 1,80 Meter groß sein und mittellange lockige Haare haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Tat beobachtet oder den Unbekannten gesehen haben.