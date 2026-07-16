Ein technischer Defekt eines Passagierschiffs hat für einen Ölteppich auf der Mosel gesorgt. Die Menschen an Bord mussten zunächst an der Schleuse Detzem bleiben. Was bislang bekannt ist.

Trier (dpa/lrs) - Nach einem technischen Defekt an einem Fahrgastschiff haben sich mehr als 100 Liter Diesel auf der Mosel ausgebreitet. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei bildete sich in Höhe der Schleuse Detzem ein Ölteppich, die Verunreinigungen erstreckten sich über die gesamte Breite des Flusses und rund 500 Meter flussabwärts.

Die Feuerwehr kann den Kraftstoff wegen der Strömung nicht abschöpfen oder absaugen. Der Diesel liege als Film auf der Wasseroberfläche und werde im Laufe des Tages durch die Schifffahrt verteilt und durch die Sonne verdampfen, sagte ein Sprecher.

Dem Schiff wurde die Weiterfahrt zunächst untersagt. Nachdem die Ursache für den Austritt geklärt war, durfte das Schiff weiterfahren. Der Wasserschutzpolizei zufolge handelte es sich um einen technischen Defekt am Treibstofftank. Dort funktionierte ein wichtiger Sensor nicht, woraufhin Diesel durch die Entlüftung austrat.

Die 124 Passagiere an Bord waren nach Angaben der Wasserschutzpolizei nicht in Gefahr.