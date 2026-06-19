Eine 90-Jährige verliert Schmuck und Münzen nach einem Schockanruf. Die Täter gaben sich als Helfer aus. Die Polizei bittet um Hinweise zur Abholerin.

Alzey (dpa/lrs) – Unbekannte Betrüger haben eine ältere Frau in Alzey-Weinheim mit einem sogenannten Schockanruf um Goldschmuck und Goldmünzen im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags gebracht. Die Täter täuschten der 90-jährigen Frau vor, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse gegen eine hohe Kaution vor einer Haftstrafe bewahrt werden, teilte die Polizei mit.

Die Wertgegenstände wurden nach einem mehrstündigen Telefonat von einer unbekannten Frau an der Wohnanschrift der Seniorin abgeholt. Die Polizei sucht Zeugen. Die Abholerin wird als 30 bis 50 Jahre alt, korpulent, 1,65 bis 1,70 Meter groß und blond beschrieben.