Mit einer Vase und einem Kissen soll ein 36-Jähriger eine Seniorin ermordet haben. Nun steht der Mann in Mainz vor Gericht.

Mainz/Worms (dpa/lrs) – Zur Verdeckung einer anderen Straftat soll er eine Seniorin ermordet haben: Deswegen muss sich nun ein 36-Jähriger vor dem Mainzer Landgericht verantworten. Zum Auftakt wurde lediglich die Anklage verlesen, Zeugen waren noch nicht geladen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, am Abend des 30. August 2025 eine ihm bekannte und gesundheitlich angeschlagene 73-Jährige ermordet zu haben. Der Mann soll die Seniorin in ihrem Haus in Worms-Weinsheim mit einem Schlag mit einer Vase zu Boden gebracht haben.

Anschließend soll er ihr ein Kissen auf das Gesicht gepresst haben, sodass sie keine Luft mehr bekam. Gestorben ist die Frau laut Rechtsmedizin durch stumpfe Gewalteinwirkung. Der Täter soll weiter auf das Opfer eingeschlagen haben, nachdem er ihr schon das Kissen ins Gesicht gedrückt hatte.

Vertuschung einer anderen Straftat als Motiv?

Die Staatsanwaltschaft sieht die Vertuschung einer anderen Straftat als Motiv. Der Angeklagte solle demnach vermutlich mit einem zuvor gestohlenen Schlüssel in das Haus eingedrungen sein, um Wertsachen und Geld zu suchen. Dabei wurde er von der Seniorin im Flur überrascht, so die Anklage.

Im Anschluss an den Mord soll der 36-Jährige Schmuck, Uhren, Münzen, Bankkarten sowie etwa 800 Euro in bar entwendet haben. Das Opfer sei am Abend des 31. August von einem Angehörigen am Boden und noch mit dem Kissen bedeckt in der Küche gefunden worden. Der mutmaßliche Täter wurde eine Woche später festgenommen.

Der Prozess soll am 31. März fortgesetzt werden. Dann könnten sich eine psychiatrische Sachverständige und die Rechtsmedizin äußern.