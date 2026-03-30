Mit Umarmungen und körperlicher Nähe wurde einer Seniorin in Mainz Goldschmuck entwendet. Die Polizei warnt vor dieser Masche und sucht Zeugen.

Mainz (dpa/lrs) – Mit einem Trickdiebstahl hat eine unbekannte Frau einer Seniorin in Mainz Goldschmuck gestohlen. Die 89-Jährige sei am Sonntagmittag durch Mainz-Finthen gelaufen, als ein Auto neben ihr anhielt, teilte die Polizei mit. Eine Frau sei aus dem Auto gestiegen, habe die Seniorin mehrfach umarmt und auf die Wange geküsst. Dabei habe sie ihr eine zusammenhangslose Geschichte erzählt.

«Während der körperlichen Nähe legte die Täterin der Seniorin eine minderwertige Goldkette um den Hals und entfernte im selben Zuge unbemerkt deren Goldkette», so die Polizei in einer Mitteilung. Zudem seien der 89-Jährigen mehrere Ringe von den Fingern gezogen worden, dafür habe die Frau ihr mehrfach die Hände gehalten und gestreichelt. Anschließend habe sie unechten Goldschmuck in die Tasche der Frau gesteckt.

Nach dem Diebstahl sei die Frau zurück in das Auto gestiegen und weggefahren. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Fall und warnt vor Trickdieben, die gezielt ältere Menschen ansprechen.