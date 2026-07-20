Unfälle
Seniorin fährt rückwärts und verletzt 78-Jährige tödlich
Polizei
Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. (Symbolbild)
Daniel Karmann. DPA

In Ludwigshafen ist eine Seniorin bei einem Unfall ums Leben gekommen. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem tragischen Vorfall am Morgen kam.

Lesezeit 1 Minute

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall in Ludwigshafen ist eine Seniorin gestorben. Die 78-Jährige sei von einer anderen Seniorin mit einem Auto tödlich verletzt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die 79-jährige Autofahrerin sei bei einem Wendemanöver rückwärts gegen ein Tor beziehungsweise eine Gartenhecke gefahren.

Hinter der Hecke habe sich die 78-jährige Anwohnerin befunden. Sie sei bei dem Unfall tödlich verletzt worden. Wieso genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen übernommen. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens sei ein Sachverständiger hinzugezogen worden.

© dpa-infocom, dpa:260720-930-411828/2

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