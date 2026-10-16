Ein schlimmer Unfall der eigenen Enkelin, ein Kind verletzt - eine ältere Frau ist tief schockiert, als bei ihr angerufen wird. Was sie nicht weiß: Betrüger wenden bei ihr eine bekannte Taktik an.

Trier (dpa/lrs) – Eine ältere Frau ist in Trier Opfer eines «Schockanrufs» geworden und hat einem bislang Unbekannten gleich zweimal Geld übergeben. Mit zwei Anrufen ihrer vermeintlichen Enkelin, die einen Unfall verursacht haben soll, erbeuteten die Täter am Mittwochvormittag eine fünfstellige Bargeldsumme, wie die Polizei Trier mitteilte. Die Beamten suchen nun Zeugen.

Bei der Frau meldete sich den Angaben zufolge zunächst eine Unbekannte per Telefon, die sich als völlig aufgelöste Enkelin ausgab und erklärte, sie habe ein kleines Mädchen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Demnach müsse sie die Kosten für die anstehenden Operationen des Kindes tragen. Die Seniorin sei von der Geschichte tief schockiert gewesen, so die Polizei.

Deshalb übergab sie an ihrer Haustür Bargeld an einen unbekannten Abholer. Nach der Übergabe habe die Frau dann einen zweiten Anruf erhalten, in dem die Täter noch mehr Geld forderten. Die Seniorin gab dem Abholer anschließend erneut die geforderte Geldsumme. Die Kriminalpolizei ermittelt.