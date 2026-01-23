86-Jährige gestorben
Seniorin beim Überqueren der Straße von Auto erfasst
Polizeieinsatz
Polizeieinsatz
Jens Büttner. DPA

Ein Auto erfasst eine Seniorin, sie stirbt noch am Unfallort. Die Polizei sucht nach Antworten: Was führte zu dem tödlichen Unfall in Katzweiler?

Katzweiler (dpa/lrs) – Eine Seniorin ist im Kreis Kaiserslautern von einem Auto erfasst worden und gestorben. Die 86-jährige Fußgängerin habe am späten Donnerstagnachmittag in Katzweiler eine Straße überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Sie sei über das Auto geschleudert worden und auf der Straße liegen geblieben. Die Seniorin habe schwerste Verletzungen erlitten und sei noch an der Unfallstelle verstorben. Wie genau es zu dem Unfall kam, ermittelt nun die Polizei.

© dpa-infocom, dpa:260123-930-585650/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten