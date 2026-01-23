Ein Auto erfasst eine Seniorin, sie stirbt noch am Unfallort. Die Polizei sucht nach Antworten: Was führte zu dem tödlichen Unfall in Katzweiler?

Katzweiler (dpa/lrs) – Eine Seniorin ist im Kreis Kaiserslautern von einem Auto erfasst worden und gestorben. Die 86-jährige Fußgängerin habe am späten Donnerstagnachmittag in Katzweiler eine Straße überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Sie sei über das Auto geschleudert worden und auf der Straße liegen geblieben. Die Seniorin habe schwerste Verletzungen erlitten und sei noch an der Unfallstelle verstorben. Wie genau es zu dem Unfall kam, ermittelt nun die Polizei.