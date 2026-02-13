Betrugsmasche
Senior wird Betrugsopfer von falschem Europol-Beamten
Über ein Jahr lang zahlt der ältere Mann immer wieder an den Betrüger. Ausgerechnet in einem Supermarkt kommt der Betrug ans Licht.

Mainz (dpa/lrs) – Ein Senior aus Mainz hat einem falschen Europol-Beamten über ein Jahr lang immer wieder Geld überwiesen. Der Gesamtbetrag belaufe sich auf mindestens 40.000 Euro, teilte die Polizei mit. Der Betrüger soll regelmäßig in Kontakt mit dem 86-Jährigen gestanden und diesem versichert haben, das Geld für ihn gewinnbringend anzulegen. Polizeibekannt wurde der Betrug, nachdem ein Zeuge im Supermarkt gesehen hatte, wie der ältere Mann mehrere Karten für anonyme Online-Zahlungen kaufte. Da ihm dies für einen Mann in dem Alter ungewöhnlich erschien, sprach er den 86-Jährigen an.

