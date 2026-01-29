In knapp zwei Monaten haben die Menschen in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit, ihr Kreuzchen auf dem Wahlzettel zu machen. Im neuen Landtag werden etliche Parlamentarier fehlen.

Mainz (dpa/lrs) - Letzte Sitzung des rheinland-pfälzischen Landtags in dieser Legislaturperiode: Auf den Plätzen der Abgeordneten und der Regierungsbank wurden die Schubladen leer geräumt. Es gab viele Umarmungen, Selfies im Plenarsaal wurden gemacht. In der Lobby wurde nach dem offiziellen Teil noch beim Buffet zusammen fraktionsübergreifend geplauscht.

Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) hatte mit launigen Anekdoten und persönlichen Wünschen die Parlamentarier verabschiedet, die sich gegen einen erneuten Einzug in den Landtag entschieden haben. In der letzten Rede im Mainzer Landtag bilanzierte Hering auch die wichtigsten und einschneidendsten Ereignisse der vergangenen Jahre im Land wie etwa die Ahr-Flut.

Über die Zusammensetzung des neuen Landtags können die Menschen im Land in knapp zwei Monaten entscheiden: Am 22. März haben die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer die Möglichkeit, bei der Landtagswahl ihre Stimme abzugeben.