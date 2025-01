SEK-Einsatz wegen Rauschgifts in Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (dpa/lrs) – Wegen Ermittlungen zu Rauschgift-Kriminalität ist ein Spezialeinsatzkommando in Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld) im Einsatz gewesen. Der Einsatz sei geplant gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Es habe an verschiedenen Stellen in der Region Einsätze gegeben. Unter anderem sei das SEK in eine Wohnung gegangen.

Hintergrund seien Ermittlungen zu Rauschgift, sagte die Sprecherin der Polizei Trier. Mehr Details teilte die Polizei mit Verweis auf laufende Ermittlungen zunächst nicht mit.