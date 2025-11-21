Seit Unfall vermisster Familienhund ist tot

Nach einem schweren Unfall mit vier toten Menschen galt ein Hund zunächst als vermisst. Nun ist klar: Er ist auch im Auto gestorben.

Trier/Windmühle (dpa/lrs) – Traurige Gewissheit: Auch Hund «Balou» hat den Verkehrsunfall mit vier toten Menschen auf der Bundesstraße 51 nicht überlebt. Das Tier sei leblos im Fahrzeugwrack gefunden worden, teilte die Polizei in Trier mit. Man habe den Hund erst jetzt entdeckt, da bei der weiter andauernden Spurensicherung am Auto jetzt mit Spezialgerät ein bisher nicht zugänglicher Bereich eingesehen werden konnte.

Der Hund war im Auto der Familie gewesen, die am Dienstagmorgen auf der B51 zwischen Trier und Bitburg nahe Windmühle tödlich verunglückte. Zunächst fand man im massiv beschädigten Auto keinen Hinweis auf den Vierbeiner. Daher wurde zwei Tage lang nach dem zunächst vermissten Hund gesucht.

Bei dem Unfall waren das Auto und ein Lastwagen frontal zusammengestoßen. Im Auto starben ein 45 Jahre alter Mann, eine 42 Jahre alte Frau und deren siebenjährige Tochter. Auch der 53-jährige Lastwagenfahrer kam ums Leben. Laut Polizei war das Auto aus unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Lkw kollidiert. Die Ermittlungen dauern an.