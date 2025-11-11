Sehr milde Temperaturen in Rheinland-Pfalz und Saarland

Mildes Herbstwetter in Rheinland-Pfalz und Saarland: Der Deutsche Wetterdienst erwartet Sonne, Wolken, Nebel - und bis zu 18 Grad.

Mainz (dpa/lrs) – Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich in den nächsten Tagen über sehr mildes Herbstwetter freuen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet bis zu 18 Grad. Nachts soll sich Nebel bilden, teils sind dabei Sichtweiten unter 150 Metern möglich.

Am Dienstag soll es anfangs noch Nebel geben, später auch viele Wolken und gebietsweise etwas Sprühregen. Ab dem Nachmittag soll das Wetter bei bis zu 14 Grad auflockern, in der Nacht bleibt der Regen dann aus. Die Experten rechnen gebietsweise mit Nebel und Frost in Bodennähe.

Auch am Mittwoch bleibt es trocken. Nach der Nebelauflösung erwarten die Meteorologen einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Höchsttemperatur steigt noch einmal an: Bis zu 16 Grad sind möglich.

Bis zu 18 Grad am Donnerstag

Am Donnerstag wird es laut DWD, nachdem sich einzelne Nebelfelder aufgelöst haben, heiter bis wolkig. Es bleibt trocken. Und: Es wird noch einmal milder, bis zu 18 Grad sollen die Temperaturen erreichen können. In der Nacht zum Freitag soll dann vor allem im Norden wieder etwas Regen möglich sein. So auch am Freitag selbst – bei bis zu 17 Grad.