Glück im Unglück
Segelflieger-Absturz geht glimpflich aus
Segelflieger stürzt in Eßweiler ab
Die beiden Männer wurden ins Krankenhaus gebracht, trugen aber keine ernsthaften Verletzungen davon.
Handout. DPA

Auf den letzten Metern ihres Fluges stürzen zwei Männer mit einem Segelflieger ab. Zur Ursache hat die Polizei eine Vermutung.

Lesezeit 1 Minute

Eßweiler (dpa/lrs) – Schreckmoment für zwei Männer in Eßweiler: Beim Absturz ihres Segelflugzeugs haben sie keine schwerwiegenden Verletzungen davongetragen. Die Maschine des 44-jährigen Piloten befand sich nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag im Endanflug über dem Flugplatz im Landkreis Kusel. Dabei verlor sie in einer Höhe von rund zehn Metern plötzlich an Auftrieb.

Vermutlich ausgelöst durch drehende Winde sei die Strömung abgerissen, so dass das Flugzeug abgesackt und auf die Landebahn aufgeschlagen sei. Der Pilot und ein 29-jähriger Mitinsasse wurden den Angaben nach in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Segelflieger entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden im oberen fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Vorfall genau kommen konnte.

© dpa-infocom, dpa:260719-930-408980/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten