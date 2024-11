Sechster Cannabis-Club in Rheinland-Pfalz erhält Genehmigung

Die Zahl der Genehmigungen für Cannabis-Anbauvereine steigt. Auch die erste Ernte ist in Sicht.

Mainz (dpa/lrs) – Sechs-Cannabis-Clubs in Rheinland-Pfalz haben inzwischen eine Genehmigung erhalten. Die Sechste sei an diesem Donnerstag herausgegangen, sagte Sozialministerin Dörte Schall (SPD) im Landtag in Mainz. Insgesamt seien 30 Anträge auf Erteilung einer Erlaubnis zum gemeinschaftlichen Anbau von Cannabis eingegangen. Der erste Club werde voraussichtlich im Dezember ernten.

Regional verteilen sich die sechs Cannabis-Anbauvereinigungen nach Angaben des zuständigen Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) auf folgende Orte: Lambrecht in der Pfalz, Wörrstadt (Kreis Alzey-Worms), Trier, Diez, Lambsheim und Römerberg (beide Rhein-Pfalz-Kreis).

Vereine können seit dem 1. Juli Anträge für Cannabis-Anbauvereinigungen beim LSJV stellen. Bundesweit gilt seit dem 1. April eine Teillegalisierung von Cannabis. Seitdem dürfen Volljährige in begrenzter Menge Cannabis konsumieren und zu Hause für den Eigenbedarf anbauen. Sogenannte Cannabis Social Clubs, auch Anbauvereinigungen genannt, dürfen maximal 500 Mitglieder haben.