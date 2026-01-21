Am frühen Morgen melden Anwohner einen Dachstuhlbrand in Trier-Pfalzel. Die Feuerwehr verhindert Schlimmeres. Der Schaden ist jedoch massiv.

Trier (dpa/lrs) – Bei einem Dachstuhlbrand am frühen Morgen in Trier-Pfalzel ist ein sechsstelliger Schaden entstanden. Das teilte die Polizei mit, nachdem die Löscharbeiten gegen 6.00 Uhr beendet waren. Ausgebrochen war das Feuer in der Nacht. Ein Großaufgebot der Feuerwehr verhinderte, dass sich der Brand ausbreitete. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Das brennende Haus sowie angrenzende Wohnhäuser wurden rechtzeitig evakuiert, so die Polizei. Zwischenzeitlich warnte die Feuerwehr vor extremer Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch unklar. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.