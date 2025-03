Großrosseln (dpa/lrs) – Ein sechsjähriges Kind ist im saarländischen Großrosseln von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Rettungsdienst habe den Jungen am Samstag behandelt und in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Er schwebe jedoch nicht in Lebensgefahr.

Das Kind war ersten Ermittlungen zufolge am Abend plötzlich hinter einem parkenden Auto auf die Straße gelaufen, um auf die andere Seite zu kommen. Die 58 Jahre alte Autofahrerin konnte den Unfall demnach nicht mehr verhindern. «Hinweise, welche auf ein mögliches vorwerfbares Verhalten der Fahrzeugführerin hätten schließen können, liegen derzeit nicht vor», so die Polizei.