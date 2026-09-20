Ein Überholmanöver in einer schlecht einsehbaren Kurve endet mit sechs Verletzten und rund 140.000 Euro Schaden. Beim mutmaßlichen Unfallverursacher wird Alkohol festgestellt.

Weidenhahn (dpa/lrs) – Bei einem Zusammenstoß auf der Bundesstraße 8 im Westerwaldkreis sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Zudem sei ein Sachschaden in Höhe von rund 140.000 Euro entstanden, wie die Polizei mitteilte. Ein 61-jähriger Autofahrer habe demnach in einer schlecht einsehbaren Kurve einen vor ihm fahrenden Wagen überholt und dabei die Kontrolle über seinen Sportwagen verloren. Er sei ins Schleudern geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert.

Ein Atemalkoholtest bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher ergab 0,29 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Drei der sechs Verletzten kamen zur Kontrolle in Krankenhäuser. Die B8 war für etwa zwei Stunden voll gesperrt.