Bernkastel-Kues (dpa/lrs) – Sechs Menschen sind bei einer Schlägerei auf einer Hütte bei Bernkastel-Kues verletzt worden. In der Nacht zum Freitag fand auf der Rosenberghütte in Kues eine Schulabschlussfeier statt. Laut Polizei sei es irgendwann zu Streitigkeiten gekommen, aus der sich dann eine Schlägerei zwischen zwei Gruppen entwickelt habe. Sechs Menschen wurden dabei verletzt, eine Person musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der genaue Grund des Streits war zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:260626-930-286336/1