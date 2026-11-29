Am Abend kommt es auf einer Landstraße zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Dabei werden mehrere Menschen verletzt, darunter eine Seniorin lebensgefährlich.

Blieskastel (dpa/lrs) – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße 111 im Saarpfalz-Kreis sind sechs Menschen verletzt worden, darunter eine 70 Jahre alte Frau lebensgefährlich. Wie eine Sprecherin der Polizei Homburg mitteilte, stieß ein Autofahrer am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen.

Ersten Ermittlungen zufolge geriet der Fahrer gegen 18.15 Uhr in einer langgezogenen Rechtskurve nach links auf die Gegenspur, wo es zu der Kollision mit dem Auto kam. Die insgesamt sechs Insassen beider Fahrzeuge erlitten demnach leichte bis schwere Verletzungen. Alle seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, so die Sprecherin. Die 70-Jährige sei stationär aufgenommen worden und schwebe nach derzeitigem Stand in Lebensgefahr. Die Polizei sucht nun Zeugen.