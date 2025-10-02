Rettungseinsatz
Sechs Verletzte durch Reizstoff an Schule in Neuwied
Illustration - Polizei und Krankenwagen
Illustration - Polizei und Krankenwagen
Jens Kalaene. DPA

Schüler und Angestellte klagen über Atemnot und Schleimhautreizungen. Die Polizei ermittelt.

Neuwied (dpa/lrs) – An einer Schule in Neuwied sind sechs Personen durch einen Reizstoff verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, klagten am Mittwochmorgen drei Schüler und drei Angestellte über Atemnot und Reizungen der Schleimhaut. Zuvor hatten sie an der Turnhalle einen beißenden Geruch wahrgenommen. Die Betroffenen wurden durch den Rettungsdienst behandelt und in Krankenhäuser gebracht. Auch Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Worum es sich bei dem Stoff handelte, müsse noch ermittelt werden.

© dpa-infocom, dpa:251002-930-114380/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Weitere regionale Nachrichten