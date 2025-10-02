Neuwied (dpa/lrs) – An einer Schule in Neuwied sind sechs Personen durch einen Reizstoff verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, klagten am Mittwochmorgen drei Schüler und drei Angestellte über Atemnot und Reizungen der Schleimhaut. Zuvor hatten sie an der Turnhalle einen beißenden Geruch wahrgenommen. Die Betroffenen wurden durch den Rettungsdienst behandelt und in Krankenhäuser gebracht. Auch Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Worum es sich bei dem Stoff handelte, müsse noch ermittelt werden.

© dpa-infocom, dpa:251002-930-114380/1