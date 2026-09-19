Eine Verkehrskontrolle löst plötzlich eine Verfolgungsjagd aus, die von Rheinland-Pfalz bis ins Saarland führt. Erst ein Zusammenstoß mit einem Streifenwagen kann die Flüchtigen stoppen.

Schönenberg-Kübelberg/Saarbrücken (dpa) – Bei einem Verkehrsunfall während einer Verfolgungsjagd durch Rheinland-Pfalz und das Saarland sind drei Polizeibeamte und drei Männer verletzt worden. Die Männer hätten sich offenbar einer Verkehrskontrolle in Schönenberg-Kübelberg (Landkreis Kusel) entziehen wollen und seien geflohen, sagte ein Polizeisprecher. In Saarbrücken seien sie dann auf der Autobahn 6 mit einem Streifenwagen kollidiert.

Angefangen hatte es im rheinland-pfälzischen Schönenberg-Kübelberg (Landkreis Kusel). Dort habe ein Streifenwagen das Fahrzeug der Männer kontrollieren wollen, so der Polizeisprecher. Die Männer seien aber unvermittelt davongefahren. Über Waldmohr raste der Wagen demnach bis über die saarländische Grenze und passierte dort Sankt Ingbert. Die Flucht habe erst in Saarbrücken ihr Ende gefunden, hieß es. Auf der Autobahn 6 auf Höhe des Stadtteils Fechingen sei es dann zu dem Zusammenstoß mit dem Streifenwagen gekommen.

Sechs Verletzte bei Crash mit Streifenwagen

Laut dem Sprecher wurden drei Polizeibeamte und drei Insassen des Autos mit Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Hintergründe der Flucht seien unklar, so der Polizeisprecher.

Die Autobahn in Fahrtrichtung Saarbrücken musste für über vier Stunden gesperrt werden, inzwischen ist sie laut Polizei wieder frei.