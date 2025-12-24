Sechs Lotto-Millionengewinne 2025 in Rheinland-Pfalz

80 Millionen Euro im Raum Hunsrück-Nahe, sechs neue Millionäre und noch Chancen auf mehr: So viel Glück gab es 2025 in Rheinland-Pfalz beim Lotto.

Koblenz (dpa/lrs) – Sechs Menschen sind in diesem Jahr durch Lottogewinne in Rheinland-Pfalz Millionäre geworden. Insgesamt gab es bis zum 22.12. rund zehn Millionen Einzelgewinne mit einer Gesamtausschüttung von knapp 188 Millionen Euro, wie ein Sprecher von Lotto Rheinland-Pfalz mitteilte. Der höchste Einzelgewinn ging demnach Anfang Januar in den Raum Hunsrück-Nahe – rund 80 Millionen Euro in der Lotterie Eurojackpot.

Bis zum Jahresende gebe es noch einige Ziehungen, es könnte also theoretisch noch der eine oder andere sogenannte Hochgewinn dazukommen, so der Sprecher weiter. Es sei aber auch möglich, dass gar kein Hochgewinn mehr nach Rheinland-Pfalz falle. Insgesamt hätten 2025 genau 74 Gewinne bei über 100.000 Euro gelegen, der überwiegende Großteil davon im Bereich zwischen 100.000 und 500.000 Euro.