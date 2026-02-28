Im Dachgeschoss eines Hauses in Worms bricht am Morgen ein Feuer aus. Die Bewohner werden leicht verletzt, eine Katze bleibt unverletzt.

Worms (dpa/lrs) – Beim Brand eines Einfamilienhauses in Worms ist ein hoher Sachschaden entstanden. Ersten Schätzungen zufolge liegt dieser im niedrigen sechsstelligen Bereich, wie die Polizei mitteilt. Sechs Menschen, die sich in dem Haus aufhielten, hätten leichte Rauchgasvergiftungen erlitten. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Eine Katze blieb unversehrt.

Die Feuerwehr hatte nach ihrem Eintreffen einen Brand im Dachgeschoss des Hauses festgestellt. Das Gebäude sei derzeit nicht bewohnbar, teilt die Polizei mit. Die Bewohner müssten daher anderweitig untergebracht werden. Die Brandursache sei bislang unklar.