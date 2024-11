Sechs Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Speyer (dpa/lrs). Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Speyer sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Ein 19-jähriger Autofahrer fuhr nach ersten Erkenntnissen mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Ausfahrt der Bundesstraße 9, wie die Polizei mitteilte. Er sei in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem anderen Auto kollidiert. Der mutmaßliche Verursacher sowie die fünf Insassen des anderen Autos wurden ins Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 70.500 Euro. Den 19-jährigen mutmaßlichen Unfallverursacher erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich zu melden.