Sechs beteiligte Fahrzeuge bei Zusammenstoß auf A61

Ein Spurwechsel auf der A61 hat schwere Folgen: Ein Mann muss ins Krankenhaus gebracht werden, mehrere Fahrzeuge werden beschädigt.

Niederzissen (dpa/lrs) - Bei einem Auffahrunfall auf der A61 sind sechs Fahrzeuge beschädigt und ein Mann verletzt worden. Ein 52 Jahre alter Autofahrer übersah nach Angaben der Polizei in der Nähe von Niederzissen (Landkreis Ahrweiler) beim Spurwechsel den Wagen eines 19-Jährigen und es kam zur Kollision. Der 52-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Infolge des Zusammenstoßes kollidierten die beiden Autos mit drei Lastwagen. Ein weiteres Auto wurde durch Trümmerteile beschädigt. Entgegen früherer Angaben der Polizei erlitt der 52-jährige Autofahrer bei dem Zusammenstoß nur leichte Verletzungen. Der Fahrer des zweiten Wagens blieb ebenso wie die anderen Unfallbeteiligten nach Angaben eines Polizeisprechers unverletzt.

Der Sachschaden, der insgesamt entstanden ist, liegt laut Polizei im vierstelligen Bereich. Die Autobahn war für rund eine Stunde gesperrt.