Entspanntes Sommerwetter ist nicht in Sicht. Es bleibt heiß und schwül in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Auch Unwetter sind wieder lokal möglich.

Offenbach (dpa/lrs) – Schwül-heißes Wetter mit Temperaturen bis 38 Grad macht auch heute vielen Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zu schaffen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) spricht von einer starken Wärmebelastung. Dabei kann es immer wieder Gewitter und vereinzelt auch Unwetter geben, wie der DWD in Offenbach vorhersagte.

Im Laufe der Nacht zum Sonntag und am Sonntagfrüh sind vor allem im Norden von Rheinland-Pfalz weitere Gewitter mit Unwetterpotenzial möglich. Dabei solle auch mit größeren Hagelkörnern und schweren Sturmböen gerechnet werden.

Beim Public Viewing auf Gewitter mit Sturmböen achten

Public Viewing beim zweiten Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM ab 22.00 Uhr gegen die Elfenbeinküste ist nach der Vorhersage weitestgehend möglich. Allerdings könnten am späteren Samstagabend von Westen her – gerade im Saarland – bereits Gewitter aufziehen – begleitet von Sturmböen. Im Laufe des Sonntags ziehen diese Gewitter unter allmählicher Abschwächung östlich ab.