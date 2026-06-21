Notfälle
Schwimmer in Altrip vermisst – Großeinsatz am Weiher
Polizei - Symbolbild
In Alzey wird ein Mann in einem Weiher vermisst. (Symbolbild
Friso Gentsch. DPA

Ein Mann verschwindet in der Pfalz beim Baden in einem Gewässer. Trotz eines Großaufgebots findet sich vorerst keine Spur von ihm. Was rät die Polizei?

Lesezeit 1 Minute

Altrip (dpa/lrs) – Ein Schwimmer ist in einem Weiher in Altrip im Rhein-Pfalz-Kreis laut Zeugenaussagen untergegangen. «Unverzüglich eingeleitete Suchmaßnahmen jeglicher Art führten bisher nicht zum Auffinden der Person», teilte die Polizei in Schifferstadt mit. Auch am Folgetag wurde der Badende zunächst nicht entdeckt. Nähere Angaben zu dem vermissten Mann machte die Polizei zunächst nicht.

Die hohen Sommertemperaturen locken derzeit viele Menschen in Gewässer. Die Polizei in Schifferstadt riet unter anderem: «Möglichst nie allein schwimmen, sondern immer in Begleitung.» Und langsam ins Wasser gehen und «nicht zu weit hinausschwimmen».

Auch im Rhein bei Biblis drei Vermisste

Am hessischen Rheinufer bei Biblis gegenüber von Rheinland-Pfalz wurden gleich drei Menschen zunächst weiterhin in dem Fluss vermisst, die dort baden gegangen waren. «Wir müssen von dem Schlimmsten ausgehen», sagte eine Polizeisprecherin hier am Folgetag.

Mitteilung

© dpa-infocom, dpa:260621-930-258034/1

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